Российский удар оставил без света север Черниговской области

Российская атака обесточила север Черниговской области, сообщило местное облэнерго.

"Северная часть Черниговской области без света. Причина – очередная атака на энергосистему области. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности!" – говорится в сообщении.

По словам оператора, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Тем временем Черниговский водоканал призвал жителей областного центра немедленно сделать запас питьевой воды, отметив, что в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.

"В случае блэкаута максимальное давление в водопроводной сети города будет поддерживаться: с 6:00 до 10:00, с 18:00 до 22:00. Просим в эти часы обновлять запасы питьевой воды!" – написало коммунальное предприятие, отметив, что сейчас обеспечивается подача воды на нижних этажах.