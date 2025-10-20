Российский удар оставил без света север Черниговской области
Российская атака обесточила север Черниговской области, сообщило местное облэнерго.
"Северная часть Черниговской области без света. Причина – очередная атака на энергосистему области. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности!" – говорится в сообщении.
По словам оператора, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Тем временем Черниговский водоканал призвал жителей областного центра немедленно сделать запас питьевой воды, отметив, что в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.
"В случае блэкаута максимальное давление в водопроводной сети города будет поддерживаться: с 6:00 до 10:00, с 18:00 до 22:00. Просим в эти часы обновлять запасы питьевой воды!" – написало коммунальное предприятие, отметив, что сейчас обеспечивается подача воды на нижних этажах.
- Утром 20 октября в результате российских ударов по энергообъектам Черниговской области еще около 30 000 абонентов остались без света.
- Заместитель министра энергетики сообщил, что Россия начала наносить удары по энергообъектам и распределению газа по региональному принципу.
