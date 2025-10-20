Російський удар залишив без світла північ Чернігівщини

Ілюстративне фото: Depositphotos

Російська атака знеструмила північ Чернігівської області, повідомило місцеве обленерго.

"Північна частина Чернігівщини без світла. Причина – чергова атака на енергосистему області. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу й заходи власної безпеки!", – йдеться у дописі.

За словами оператора, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Тим часом Чернігівський водоканал закликав жителів обласного центру негайно зробити запас питної води, зауваживши, що найближчим часом можливе тимчасове припинення водопостачання.

"У разі блекауту максимальний тиск у водопровідній мережі міста буде підтримуватись: з 6:00 до 10:00, з 18:00 до 22:00. Просимо в ці години оновлювати запаси питної води!" – написало комунальне підприємство, зазначивши, що наразі забезпечується водопостачання на нижніх поверхах.