Росія продовжує гатити по енергетиці Чернігівщини: ще 30 000 будинків без світла
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах Чернігівської області ще близько 30 000 абонентів залишилися без світла. Про це повідомляє Чернігівобленерго.
Після опівночі енергетики повідомили, що ще 28 000 будинків в області без світла – ворог атакував енергетичний об'єкт.
"Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична!" – йдеться у повідомленні.
Приблизно за годину тало відомо про ще одне влучання у Ніжинському районі, внаслідок чого 2700 абонентів залишились без електропостачання.
- Увечері 19 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області, залишивши без світла понад 55 000 абонентів.
- Чернігівщина регулярно потерпає від російських ударів, зокрема Ніжин.
Коментарі (0)