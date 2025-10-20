Росія продовжує гатити по енергетиці Чернігівщини: ще 30 000 будинків без світла

Чернігівобленерго вночі повідомило про чергові влучання, внаслідок чого десятки тисяч домівок залишились без світла

Ілюстративне фото: ЕРА

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах Чернігівської області ще близько 30 000 абонентів залишилися без світла. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

Після опівночі енергетики повідомили, що ще 28 000 будинків в області без світла – ворог атакував енергетичний об'єкт.

"Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична!" – йдеться у повідомленні.

Приблизно за годину тало відомо про ще одне влучання у Ніжинському районі, внаслідок чого 2700 абонентів залишились без електропостачання.