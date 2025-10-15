Росія масовано вгатила дронами по Ніжину. Є влучання по житлових будинках, двоє поранених
Наслідки атаки (Фото: t.me/chernigivskaODA)

Ввечері 15 жовтня російські війська атакували дронами Ніжин у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу є влучання по житлових будинках, також поранення отримало двоє людей, повідомляють міський голова Олександр Кодол та голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За словами Кодола, дрони влучили у два житлові будинки, а також у будівлю, де розташовані магазин та відділення Нової пошти.

Він також закликав місцевихзробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі.

Зазначається, що росіяни бʼють по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

обстрілчернігівська областьніжин