Росія масовано вгатила дронами по Ніжину. Є влучання по житлових будинках, двоє поранених
Ввечері 15 жовтня російські війська атакували дронами Ніжин у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу є влучання по житлових будинках, також поранення отримало двоє людей, повідомляють міський голова Олександр Кодол та голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За словами Кодола, дрони влучили у два житлові будинки, а також у будівлю, де розташовані магазин та відділення Нової пошти.
Він також закликав місцевихзробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі.
Зазначається, що росіяни бʼють по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
- У ніч проти 10 жовтня Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет.
- Було пошкоджено енергетичний об'єкт і у Ніжинському районі Чернігівської області. На Кіровоградщині через атаку було відключено водопомпову станцію ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську.
- Через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики, в Україні відновилися відключення світла.
