Росія масовано вгатила дронами по Ніжину. Є влучання по житлових будинках, двоє поранених

Ввечері 15 жовтня Росія атакувала дронами два житлові будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення Нової пошти

Наслідки атаки (Фото: t.me/chernigivskaODA)

Ввечері 15 жовтня російські війська атакували дронами Ніжин у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу є влучання по житлових будинках, також поранення отримало двоє людей, повідомляють міський голова Олександр Кодол та голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За словами Кодола, дрони влучили у два житлові будинки, а також у будівлю, де розташовані магазин та відділення Нової пошти.

Він також закликав місцевихзробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі.

Зазначається, що росіяни бʼють по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.