Трамп пояснив, чи змінив позицію щодо перемоги України: Все ще можуть, але не думаю, що так буде
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може перемогти у війні РФ проти неї, але зазначив, що не думає, що це станеться. Про це американський політик розповів під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.
Журналістка нагадала Трампу про його заяву після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН. Тоді глава Штатів написав, що за підтримки Європейського Союзу Україна може відвоювати всю свою територію.
"Вони [українці] все ще можуть перемогти, я не думаю, що вони це зроблять, але вони все ще можуть перемогти. Я ніколи не говорив, що вони переможуть, я говорив, що вони можуть перемогти", – відповів глава Штатів.
Водночас він заявив, що "все може трапитись", зауваживши, що війна це "дуже дивна річ", де "трапляється багато поганого, трапляється багато хорошого".
У цьому контексті Трамп нагадав про удари США по ядерних об'єктах Ірану наприкінці червня 2025 року, завдяки яким, за словами президента США, вдалося укласти угоду щодо врегулювання у секторі Гази.
- Раніше співбесідники видання FT заявляли, що 17 жовтня у Білому домі Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії стосовно припинення війни, попередивши, що Путін заявив, що "знищить" Україну, якщо її президент не погодиться.
- Однак сам глава США заперечив інформацію, що нібито закликав Зеленського віддати Росії Донбас, повторивши позицію про замороження війни на нинішній лінії фронту.
- Тим часом український президент підтвердив, що під час зустрічі у Білому домі спецпосланець Віткофф передав йому вимогу Росії щодо виведення військ з Донецької й Луганської областей. Однак глава держави наголосив, що позиція Києва з цього питання не змінилась.
- Співрозмовники агенції Reuters заявили, що на зустрічі у Білому домі Трамп розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві, а також декілька разів вдався до нецензурної лайки.
