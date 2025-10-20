Трамп пояснив, чи змінив позицію щодо перемоги України: Все ще можуть, але не думаю, що так буде

Глава Штатів заявив, що "все може трапитись" і що війна це "дуже дивна річ"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може перемогти у війні РФ проти неї, але зазначив, що не думає, що це станеться. Про це американський політик розповів під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Журналістка нагадала Трампу про його заяву після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН. Тоді глава Штатів написав, що за підтримки Європейського Союзу Україна може відвоювати всю свою територію.

"Вони [українці] все ще можуть перемогти, я не думаю, що вони це зроблять, але вони все ще можуть перемогти. Я ніколи не говорив, що вони переможуть, я говорив, що вони можуть перемогти", – відповів глава Штатів.

Водночас він заявив, що "все може трапитись", зауваживши, що війна це "дуже дивна річ", де "трапляється багато поганого, трапляється багато хорошого".

У цьому контексті Трамп нагадав про удари США по ядерних об'єктах Ірану наприкінці червня 2025 року, завдяки яким, за словами президента США, вдалося укласти угоду щодо врегулювання у секторі Гази.