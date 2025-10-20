Трамп о том, изменил ли позицию про победу Украины: Все еще могут, не думаю, что так будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может победить в войне РФ против нее, но отметил, что не думает, что это произойдет. Об этом американский политик рассказал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.
Журналистка напомнила Трампу о его заявлении после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН. Тогда глава Штатов написал, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.
"Они [украинцы] все еще могут победить, я не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить. Я никогда не говорил, что они победят, я говорил, что они могут победить", – ответил глава Штатов.
В то же время он заявил, что "все может случиться", отметив, что война это "очень странная вещь", где "случается много плохого, случается много хорошего".
В этом контексте Трамп напомнил об ударах США по ядерных объектах Ирана в конце июня 2025 года, благодаря которым, по словам президента США, удалось заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа.
- Ранее собеседники издания FT заявляли, что 17 октября в Белом доме Трамп призвал Зеленского принять условия России относительно прекращения войны, предупредив, что Путин заявил, что "уничтожит" Украину, если ее президент не согласится.
- Однако сам глава США опроверг информацию, что якобы призвал Зеленского отдать России Донбасс, повторив позицию о замораживании войны на нынешней линии фронта.
- Между тем украинский президент подтвердил, что во время встречи в Белом доме спецпосланник Уиткофф передал ему требование России о выводе войск из Донецкой и Луганской областей. Однако глава государства подчеркнул, что позиция Киева по этому вопросу не изменилась.
- Собеседники агентства Reuters заявили, что на встрече в Белом доме Трамп размышлял о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве, а также несколько раз прибегнул к нецензурной брани.
Комментарии (0)