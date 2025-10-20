В Белом доме Трамп размышлял о гарантиях и для Киева, и для Москвы и матерился – Reuters

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп рассуждал о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве, а также несколько раз прибегнул к нецензурной ругани во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией 17 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников.

Глава Штатов отказался передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk и рассуждал о предоставлении гарантий безопасности обеим сторонам войны, что, по мнению украинской делегации, было непонятным, рассказали собеседники.

Зеленский заявлял, что Трамп не сказал "нет", но и не согласился на передачу Tomahawk во время встречи. Вице-президент Джей Ди Вэнс 19 октября сообщил, что глава Штатов все еще не принял решение по этому вопросу.

По словам двух собеседников, президент США во время напряженной встречи, оставившей представителей Украины разочарованными, призвал Зеленского отдать часть территории Украины России.

В то же время, рассказал третий собеседник, глава Штатов выдвинул предложение о заморозке войны по нынешней линии фронта после того, как его украинский коллега заявил, что не отдаст Москве ни одной территории добровольно.

"Встреча закончилась решением [Трампа] заключить "соглашение там, где мы есть, на линии разграничения", – отметил собеседник.

Глава Штатов публично высказал эту позицию после переговоров, ее также поддержал руководитель Украины.

Американские чиновники неоднократно поднимали вопрос о возможности обмена территориями между Украиной и Россией (эту же идею Трамп поддержал ранее в этом году), и президент США во время пятничной встречи заявил, что быстрое заключение соглашения является чрезвычайно важным, рассказали собеседники.

"Это было довольно плохо. Сообщение было таким: "Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией", – рассказал один из собеседников о встрече.

Другой возразил, что Трамп сказал, что Украина будет "уничтожена", однако оба из них заявили, что Трамп несколько раз употреблял нецензурную лексику.

Они же получили впечатление, что на президента США повлиял очередной разговор с российским диктатором Владимиром Путиным накануне встречи. По данным издания The Washington Post, во время этого звонка Путин предложил "территориальный обмен", по которому Украина должна отдать Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей.

Один из собеседников Reuters подтвердил, что американские чиновники предложили Зеленскому именно такой обмен во время переговоров в Белом доме.