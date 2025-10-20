У Білому домі Трамп розмірковував про гарантії і для Києва, і для Москви та лаявся – Reuters

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві, а також декілька разів вдався до нецензурної лайки під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією 17 жовтня. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Глава Штатів відмовився передати Києву далекобійні ракети Tomahawk і розмірковував про надання гарантій безпеки обом сторонам війни, що, на думку української делегації, було незрозумілим, розповіли співбесідники.

Зеленський заявляв, що Трамп не сказав "ні", але й не погодився на передання Tomahawk під час зустрічі. Віцепрезидент Джей Ді Венс 19 жовтня повідомив, що глава Штатів усе ще не ухвалив рішення з цього питання.

За словами двох співрозмовників, президент США під час напруженої зустрічі, що залишила представників України розчарованими, закликав Зеленського віддати частину території України Росії.

Водночас, розповів третій співрозмовець, глава Штатів висунув пропозицію щодо замороження війни по нинішній лінії фронту після того, як його український колега заявив, що не віддасть Москві жодної території добровільно.

"Зустріч закінчилася рішенням [Трампа] укласти "угоду там, де ми є, на лінії розмежування", – зазначив співбесідник.

Глава Штатів публічно висловив цю позицію після переговорів, її також підтримав керівник України.

Американські посадовці неодноразово порушували питання про можливість обміну територіями між Україною й Росією (цю ж ідею Трамп підтримав раніше цього року), і президент США під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидке укладення угоди є надзвичайно важливим, розповіли співрозмовці.

"Це було досить погано. Повідомлення було таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією", – розповів один зі співбесідників про зустріч.

Інший заперечив, що Трамп сказав, що Україна буде "знищена", однак обидва з них заявили, що Трамп декілька разів вживав нецензурну лексику.

Вони ж мали враження, що на президента США вплинула чергова розмова з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні зустрічі. За даними видання The Washington Post, під час цього дзвінка Путін запропонував "територіальний обмін", за яким Україна має віддати Донецьку й Луганську області в обмін на невеликі частини Запоріжжя та Херсонщини.

Один зі співрозмовників Reuters підтвердив, що американські чиновники запропонували Зеленському саме такий обмін під час переговорів у Білому домі.