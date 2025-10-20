Дзвінок Путіна Трампу не вплинув на переговори з Зеленським у Білому домі, заявив Клімкін

Аналітик вважає, що розмова про передання Tomahawk Україні – це "історія риторичного і тактичного тиску"

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Телефонна розмова російського диктатора Володимира Путіна з главою США Дональдом Трампом 16 жовтня не вплинув на переговори з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

Клімкін зазначив, що своїм дзвінком Путіну частково вдалося збити динаміку розмов про підвищення ставок у тиску США на Росію, в тому числі щодо Tomahawk.

Однак, зазначив аналітик, розмова з Путіним не вплинула на атмосферу зустрічі глав України та США і самі ці переговори: "Трамп був достатньо обережним".

На уточнення, чи президент Штатів і до дзвінка з диктатором не збирався ухвалювати рішення про передання Tomahawk, ексміністр відповів, що розмова про ці ракети – це "історія риторичного і тактичного тиску".

"Але сама ця розмова, вона політично створює на Путіна реальний тиск. І в цьому її цінність для нас. Чи колись Трамп психане, в гарному сенсі, звісно, надати нам Tomahawk? Я цього не виключаю, але це буде очевидно на пізнішому етапі", – пояснив Клімкін.

Також він вважає, що хоча президент США поки не ухвалив рішення щодо передання Tomahawk, і Путін знає про це, але сама розмова про це озброєння означає, що більше не існує ніяких конвенційних табу стосовно допомоги Україні.

На думку аналітика, станом на сьогодні Трамп не готовий передати такі ракети, але розмова про це – "дуже позитивна історія" для України та США.

