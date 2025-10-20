Звонок Путина Трампу не повлиял на переговоры с Зеленским в Белом доме, заявил Климкин

Аналитик считает, что разговор о передаче Tomahawk Украине – это "история риторического и тактического давления"

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Звонок российского диктатора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом 16 октября не повлиял на переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Такое мнение высказал Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

Климкин отметил, что своим звонком Путину частично удалось сбить динамику разговоров о повышении ставок в давлении США на Россию, в том числе по Tomahawk.

Читайте также Почему Украина не была готова к изменению сценария встречи в Вашингтоне

Однако, отметил аналитик, разговор с Путиным не повлиял на атмосферу встречи глав Украины и США и сами эти переговоры: "Трамп был достаточно осторожным".

На уточнение, не собирался ли президент Штатов и до звонка с диктатором принимать решение о передаче Tomahawk, экс-министр ответил, что разговор об этих ракетах – это "история риторического и тактического давления".

"Но сам этот разговор, он политически создает на Путина реальное давление. И в этом его ценность для нас. Или когда Трамп психанет, в хорошем смысле, конечно, предоставить нам Tomahawk? Я этого не исключаю, но это будет очевидно на более позднем этапе", – пояснил Климкин.

Также он считает, что хотя президент США пока не принял решение о передаче Tomahawk, и Путин знает об этом, но сам разговор об этом вооружении означает, что больше не существует никаких конвенционных табу насчет помощи Украине.

По мнению аналитика, по состоянию на сегодня Трамп не готов передать такие ракеты, но разговор об этом – "очень позитивная история" для Украины и США.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: