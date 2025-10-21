Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів – заява Зеленського та європейців

Тактика зволікання РФ неодноразово показувала, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру, вважають європейські лідери

Володимир Зеленський та європейські лідери (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це йдеться в спільній заяві президента Володимира Зеленського та європейських лідерів, опублікованій на сайті британського уряду.

У ній підписанті єдині в прагненні до справедливого та тривалого миру, якого заслуговує народ України. Вони підтримують позицію президента США Дональда Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", – йдеться в документі.

Лідери переконані, що тактика зволікання Росії неодноразово показувала, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Вони бачать, що російський диктатор Володимир Путін продовжує обирати насильство та руйнування.

"Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції – до, під час та після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", – зазначається в документі.

Лідери розробляють заходи для використання заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Вони зустрінуться пізніше цього тижня в Європейській раді та у форматі "коаліції охочих", щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надалі підтримувати Україну.

Заяву підписали Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, очільник Євроради Антоніу Кошта, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.