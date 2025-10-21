Нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой переговоров – Зеленский и европейцы
Нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и европейских лидеров, опубликованном на сайте британского правительства.
В нем подписанты едины в стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает народ Украины. Они поддерживают позицию президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.
"Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", – говорится в документе.
Лидеры убеждены, что тактика промедления России неоднократно показывала, что Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Они видят, что российский диктатор Владимир Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.
"Поэтому мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции – до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", – отмечается в документе.
Лидеры разрабатывают меры для использования замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы. Они встретятся позже на этой неделе в Европейском совете и в формате "коалиции желающих", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину.
Заявление подписали Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
- 17 октября Трамп после встречи с Зеленским в Белом доме написал, что Россия и Украина должны остановиться "там, где они есть".
- Зеленский поддержал Трампа относительно остановки войны "там, где мы есть", но отметил, что вопрос в Путине.
