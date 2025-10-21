Нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой переговоров – Зеленский и европейцы

Владимир Зеленский и европейские лидеры (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и европейских лидеров, опубликованном на сайте британского правительства.

В нем подписанты едины в стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает народ Украины. Они поддерживают позицию президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.

"Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", – говорится в документе.

Лидеры убеждены, что тактика промедления России неоднократно показывала, что Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Они видят, что российский диктатор Владимир Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.

"Поэтому мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции – до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", – отмечается в документе.

Лидеры разрабатывают меры для использования замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы. Они встретятся позже на этой неделе в Европейском совете и в формате "коалиции желающих", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину.

Заявление подписали Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.