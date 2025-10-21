У Чернігові – блекаут і немає води

Чернігів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Внаслідок російського обстрілу Чернігів залишається знеструмленим, зокрема й об’єкти Чернігівводоканалу. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.

"Ситуацію ви бачите самі – об’єкти КП "Чернігівводоканал" знеструмлені, як і все місто", – йдеться у повідомленні.

21 жовтня з 05:30 працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.

Проте Чернігівводоканал закликав завчасно робити запаси води.

Зранку буде організовано підвезення води в окремі райони міста.

Також у Чернігові відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч. Мапа колонок – тут.