У Чернігові – блекаут і немає води
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Внаслідок російського обстрілу Чернігів залишається знеструмленим, зокрема й об’єкти Чернігівводоканалу. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.
"Ситуацію ви бачите самі – об’єкти КП "Чернігівводоканал" знеструмлені, як і все місто", – йдеться у повідомленні.
21 жовтня з 05:30 працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.
Проте Чернігівводоканал закликав завчасно робити запаси води.
Зранку буде організовано підвезення води в окремі райони міста.
Також у Чернігові відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч. Мапа колонок – тут.
- Ввечері 20 жовтня Чернігівобленерго повідомило, що російська атака знеструмила північ області.
