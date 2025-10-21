В Чернигове – блэкаут и нет воды
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В результате российского обстрела Чернигов остается обесточенным, в частности и объекты Черниговводоканала. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
"Ситуацию вы видите сами – объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город", – сказано в сообщении.
21 октября с 05:30 работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания.
Однако Черниговводоканал призвал заблаговременно делать запасы воды.
Утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города.
Также в Чернигове открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом. Карта колонок – здесь.
- Вечером 20 октября Черниговоблэнерго сообщило, что российская атака обесточила север области.
Комментарии (0)