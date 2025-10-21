В Чернигове – блэкаут и нет воды

Чернигов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В результате российского обстрела Чернигов остается обесточенным, в частности и объекты Черниговводоканала. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

"Ситуацию вы видите сами – объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город", – сказано в сообщении.

21 октября с 05:30 работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания.

Однако Черниговводоканал призвал заблаговременно делать запасы воды.

Утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города.

Также в Чернигове открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом. Карта колонок – здесь.