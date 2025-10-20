Росіяни масовано атакували ракетами і дронами Павлоградський район – 16 постраждалих
Росіяни масовано атакували Павлоградський район ракетами та дронами – є постраждалі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави обладміністрації Владислав Гайваненко.
"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", – написав він.
Також загарбники атакували дроном Вербківську громаду (поряд з Павлоградом) – там також було займання, розповів Гайваненко.
Він додав, що окупанти били артилерією та FPV-дронами по Нікопольщині – влучили по самому Нікополю, а ще по Покровській та Мирівській громадах: "Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки і дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач".
Нижче фото з наслідками атак РФ по Нікопольщині:
- 19 жовтня через дронову атаку Шахтарській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини постраждали 11 людей, було пошкоджено 14 пʼятиповерхових будинків та магазин.
- Вранці наступного дня унаслідок російських ударів по енергооб’єктах Чернігівської області ще близько 30 000 абонентів залишилися без світла.
- Росіяни вчергове атакували залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, внаслідок чого затримувалися деякі потяги.
- Заступник міністра енергетики повідомив, що Росія почала завдавати ударів по енергооб'єктах та розподілу газу за регіональним принципом.
Коментарі (0)