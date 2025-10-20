Росіяни масовано атакували ракетами і дронами Павлоградський район – 16 постраждалих
Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни масовано атакували Павлоградський район ракетами та дронами – є постраждалі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави обладміністрації Владислав Гайваненко.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", – написав він.

Також загарбники атакували дроном Вербківську громаду (поряд з Павлоградом) – там також було займання, розповів Гайваненко.

Він додав, що окупанти били артилерією та FPV-дронами по Нікопольщині – влучили по самому Нікополю, а ще по Покровській та Мирівській громадах: "Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки і дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач".

Нижче фото з наслідками атак РФ по Нікопольщині:

Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
Фото: Telegram Владислава Гайваненка
  • 19 жовтня через дронову атаку Шахтарській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини постраждали 11 людей, було пошкоджено 14 пʼятиповерхових будинків та магазин.
  • Вранці наступного дня унаслідок російських ударів по енергооб’єктах Чернігівської області ще близько 30 000 абонентів залишилися без світла.
  • Росіяни вчергове атакували залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, внаслідок чого затримувалися деякі потяги.
  • Заступник міністра енергетики повідомив, що Росія почала завдавати ударів по енергооб'єктах та розподілу газу за регіональним принципом.
обстрілпавлоградДніпропетровська область