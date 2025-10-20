Росіяни масовано атакували ракетами і дронами Павлоградський район – 16 постраждалих

Через атаку РФ по Павлограду пошкоджено об'єкт інфраструктури, виникла пожежа

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни масовано атакували Павлоградський район ракетами та дронами – є постраждалі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави обладміністрації Владислав Гайваненко.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", – написав він.

Також загарбники атакували дроном Вербківську громаду (поряд з Павлоградом) – там також було займання, розповів Гайваненко.

Він додав, що окупанти били артилерією та FPV-дронами по Нікопольщині – влучили по самому Нікополю, а ще по Покровській та Мирівській громадах: "Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки і дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач".

Нижче фото з наслідками атак РФ по Нікопольщині:

Фото: Telegram Владислава Гайваненка

Фото: Telegram Владислава Гайваненка

Фото: Telegram Владислава Гайваненка

Фото: Telegram Владислава Гайваненка

Фото: Telegram Владислава Гайваненка

Фото: Telegram Владислава Гайваненка