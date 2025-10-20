Россияне массированно атаковали ракетами и дронами Павлоградский район – 16 пострадавших

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне массированно атаковали Павлоградский район ракетами и дронами – есть пострадавшие. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы обладминистрации Владислав Гайваненко.

"В Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них – госпитализированы. Четверо – "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар", – написал он.

Читайте также РФ начала сбрасывать на Украину реактивные авиабомбы. Как они работают и чего ждать дальше

Также захватчики атаковали дроном Вербковскую громаду (рядом с Павлоградом) – там также было возгорание, рассказал Гайваненко.

Он добавил, что оккупанты били артиллерией и FPV-дронами по Никопольщине – попали по самому Никополю, а еще по Покровской и Мировской громадам: "Изуродованы агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки, газопровод, линии электропередач".

Ниже фото с последствиями атак РФ по Никопольщине:

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Фото: Telegram Владислава Гайваненко