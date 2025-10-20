Россияне массированно атаковали ракетами и дронами Павлоградский район – 16 пострадавших
Россияне массированно атаковали Павлоградский район ракетами и дронами – есть пострадавшие. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы обладминистрации Владислав Гайваненко.
"В Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них – госпитализированы. Четверо – "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар", – написал он.
Также захватчики атаковали дроном Вербковскую громаду (рядом с Павлоградом) – там также было возгорание, рассказал Гайваненко.
Он добавил, что оккупанты били артиллерией и FPV-дронами по Никопольщине – попали по самому Никополю, а еще по Покровской и Мировской громадам: "Изуродованы агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки, газопровод, линии электропередач".
Ниже фото с последствиями атак РФ по Никопольщине:
- 19 октября в результате дроновой атаки на Шахтерскую общину Синельниковского района Днепропетровской области пострадали 11 человек, были повреждены 14 пятиэтажных домов и магазин.
- Утром следующего дня в результате российских ударов по энергообъектам Черниговской области еще около 30 000 абонентов остались без света.
- Россияне в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру на Сумском направлении, в результате чего задерживались некоторые поезда.
- Заместитель министра энергетики сообщил, что Россия начала наносить удары по энергообъектам и распределению газа по региональному принципу.
