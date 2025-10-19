Из-за атаки РФ пострадали 10 человек в Днепропетровской области, в домах горели квартиры

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

В Днепропетровской области из-за российской дроновой атаки пострадали 10 человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы обладминистрации Владислав Гайваненко.

"Враг продолжал террор области. Из-за атаки БпЛА в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. Горели квартиры в трех многоэтажках. Загорелся частный дом и в Межевской общине. В Николаевской повреждена инфраструктура", – написал чиновник.

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Фото: Telegram Владислава Гайваненко

Также Гайваненко сообщил, что россияне били из артиллерии и применили дроны по Никопольщине – пострадали райцентр и Покровская громада, в последней загорелась крыша частного дома. Ранее, вечером, в ней произошло попадание БпЛА – был поврежден дом, две машины и линия электропередач.

По данным Воздушного командования "Восток", над областью было уничтожено четыре российских БпЛА.

Тем временем Воздушные силы ВСУ написали, что всего с вечера 18 и в ночь на 19 октября россияне применили 62 ударных дрона Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений (около 40 – "шахеды").

К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны – предварительно, по состоянию на 8:30 было сбито или подавлено 40 дронов "шахед", "Гербера" и других типов на севере и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 19 БпЛА в семи местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили военные.

В то же время за 18 октября оккупанты убили двух жителей Донецкой области в Старорайском и Константиновке, еще три человека пострадали, написал руководитель ОВА Вадим Филашкин.