Через атаку РФ постраждали 10 людей на Дніпропетровщині, у багатоповерхівках горіли квартири

На Дніпропетровщині через російську дронову атаку постраждали 10 людей, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави обладміністрації Владислав Гайваненко.

"Ворог продовжував терор області. Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і в Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура", – написав посадовець.

Також Гайваненко повідомив, що росіяни били з артилерії та застосували дрони по Нікопольщині – потерпали райцентр і Покровська громада, в останній зайнявся дах приватного будинку. Раніше, надвечір, у ній сталося влучання БпЛА – було пошкоджено оселю, дві машини й лінію електропередач.

За даними Повітряного командування "Схід", над областю було знищено чотири російських БпЛА.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ написали, що всього з вечора 18 і в ніч на 19 жовтня росіяни застосували 62 ударні дрони Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів з різних напрямків (близько 40 – "шахеди").

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби й безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони – попередньо, станом на 8:30 було збито або подавлено 40 дронів "шахед", "Гербера" й інших типів на півночі та сході України.

Зафіксовано влучання 19 БпЛА у семи місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – зауважили військові.

Також за 18 жовтня окупанти вбили двох жителів Донецької області у Старорайському та Костянтинівці, ще троє людей постраждали, написав керівник ОВА Вадим Філашкін.