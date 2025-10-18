Росіяни вперше скинули КАБ на Лозову: почалася пожежа, є постраждалі – фото

П'ять жінок та один чоловік отримали травми внаслідок авіаудару Росії по Харківській області

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в суботу, 18 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по Лозовій Харківської області, унаслідок чого постраждало шість людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по населеному пункту близько 17:30. Внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків.

Постраждало шість людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також поранено 39-річного чоловіка.

Згодом Синєгубов уточнив, що 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були ушпиталені. Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці.

ДОПОВНЕНО О 21:02. Харківська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок атаки постраждало п’ять людей.

Це перший випадок застосування керованої авіабомби проти міста Лозова. КАБ випустили з тимчасово окупованої території України.

ДОПОВНЕНО О 22:40. Прокуратура повідомила, що, за попередньою інформацією, по Лозовій було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації - УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 кілометрів.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА