Росіяни атакували Харків КАБами: влучили в медзаклад, є постраждалі
Увечері в понеділок, 13 жовтня, росіяни вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами, є постраждалі. Про це повідомив мер обласного центру Ігор Терехов.
Він заявив, що під ударом опинився Слобідський район. Крім того, в Салтівському районі виникла велика пожежа.
Згодом Терехов уточнив, що відомо про влучання по території медичного закладу. За попередньою інформацією, зруйновано одну з господарчих споруд.
Станом на 22:22 відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.
Згодом Терехов заявив, що внаслідок обстрілу частково знеструмлені три райони Харкова.
- У ніч проти 12 жовтня Росія атакувала навчальний заклад у Чугуєві Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.
- 13 жовтня окупанти атакували безпілотником гуртожиток у Київському районі Харкова.
