Росіяни атакували Харків КАБами: влучили в медзаклад, є постраждалі

Чотири людини отримали поранення внаслідок російського авіаудару по Харкову у понеділок

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в понеділок, 13 жовтня, росіяни вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами, є постраждалі. Про це повідомив мер обласного центру Ігор Терехов.

Він заявив, що під ударом опинився Слобідський район. Крім того, в Салтівському районі виникла велика пожежа.

Згодом Терехов уточнив, що відомо про влучання по території медичного закладу. За попередньою інформацією, зруйновано одну з господарчих споруд.

Станом на 22:22 відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Згодом Терехов заявив, що внаслідок обстрілу частково знеструмлені три райони Харкова.