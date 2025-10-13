Росія атакувала магазин на Чернігівщині та гуртожиток у Харкові. Є загиблий – фото
13 жовтня російські війська атакували дронами магазин в Чернігівській області та гуртожиток в Харкові. Про це повідомляють Держслужба з надзвичайних ситуацій Чернігівщини та Харківська прокуратура.
За даними ДСНС, у місті Семенівка Новгород-Сіверського району дрон влучив у магазин, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок удару одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
У Харкові російські війська атакували безпілотником гуртожиток у Київському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон гуртожитку та два цивільні автомобілі.
У прокуратурі уточнили, що FPV-дрон влучив саме у будівлю. Там також додали, що у цій будівлі проживають переселенці.
- У ніч проти 12 жовтня Росія атакувала навчальний заклад у Чугуєві Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.
- 13 жовтня через російську атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури Київської області поранення отримали двоє працівників компанії ДТЕК.
Коментарі (0)