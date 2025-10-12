Росія вдарила дроном по навчальному закладові у Чугуєві, серед постраждалих – дитина

Росія вдарила дроном по навчальному закладові у Чугуєві, серед постраждалих – дитинадоповнено
У ніч проти 12 жовтня Росія атакувала навчальний заклад у Чугуєві Харківської області, є постраждала. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва.
Близько 01:00 ворог завдав удару по місту безпілотниками, будівля навчального закладу внаслідок цього отримала суттєві пошкодження. Також понівечений житловий будинок неподалік.
Станом на 02:00 було відомо про одну постраждалу – жінка отримала гостру реакцію на стрес. На місці працюють відповідні служби.
Як повідомило Суспільне, у Чугуївській громаді було чутно два вибухи.
ДОПОВНЕНО о 10:05. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог атакував Чугуїв чотирма дронами, попередньо "Герань-2".
Постраждали через атаку двоє жінок, двоє чоловіків і 12-річна дівчинка – в усіх гостра стресова реакція. Пошкоджений навчальний заклад, авто, вибито вікна у багатоквартирних будинках.
- 6 жовтня унаслідок атаки російського FPV-дрона постраждали голова й секретар Борівської громади. Ворог ударив поруч з їхньою автівкою.
- 10 жовтня Росія вдарила по агрофірмі на Харківщині. Знищено склади, бензовози й техніку.
