Росія вдарила дроном по навчальному закладові у Чугуєві, серед постраждалих – дитина

Чугуїв (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У ніч проти 12 жовтня Росія атакувала навчальний заклад у Чугуєві Харківської області, є постраждала. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва.

Близько 01:00 ворог завдав удару по місту безпілотниками, будівля навчального закладу внаслідок цього отримала суттєві пошкодження. Також понівечений житловий будинок неподалік.

Станом на 02:00 було відомо про одну постраждалу – жінка отримала гостру реакцію на стрес. На місці працюють відповідні служби.

Як повідомило Суспільне, у Чугуївській громаді було чутно два вибухи.

ДОПОВНЕНО о 10:05. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог атакував Чугуїв чотирма дронами, попередньо "Герань-2".

Постраждали через атаку двоє жінок, двоє чоловіків і 12-річна дівчинка – в усіх гостра стресова реакція. Пошкоджений навчальний заклад, авто, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

