Россия ударила дроном по учебному заведению в Чугуеве, есть пострадавшая

Чугуев (Иллюстративное фото: Суспільне Харьков)

В ночь на 12 октября Россия атаковала учебное заведение в Чугуеве Харьковской области, есть пострадавшая. Об этом сообщила глава города Галина Минаева.

Около 01:00 враг нанес удар по городу беспилотниками, здание учебного заведения в результате этого получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку.

По состоянию на 02:00 было известно об одной пострадавшей – женщина получила острую реакцию на стресс. На месте работают соответствующие службы.

Как сообщило Суспільне, в Чугуевской общине было слышно два взрыва.