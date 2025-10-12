Россия ударила дроном по учебному заведению в Чугуеве, есть пострадавшая
В ночь на 12 октября Россия атаковала учебное заведение в Чугуеве Харьковской области, есть пострадавшая. Об этом сообщила глава города Галина Минаева.
Около 01:00 враг нанес удар по городу беспилотниками, здание учебного заведения в результате этого получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку.
По состоянию на 02:00 было известно об одной пострадавшей – женщина получила острую реакцию на стресс. На месте работают соответствующие службы.
Как сообщило Суспільне, в Чугуевской общине было слышно два взрыва.
- 6 октября в результате атаки российского FPV-дрона пострадали глава и секретарь Боровской общины. Враг ударил рядом с их машиной.
- 10 октября Россия ударила по агрофирме в Харьковской области. Уничтожены склады, бензовозы и техника.
