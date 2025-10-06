Глава и секретарь Боровской общины пострадали в результате атаки российского FPV-дрона
В понедельник, 6 октября, россияне ударили беспилотником возле машины, в которой находились секретарь и председатель Боровской общины. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Утром в поселке Боровая Изюмского района оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попали в заднее колесо.
В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь общины. Чиновники получили взрывные травмы и ушибы.
Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Согласно информации на официальном сайте общины, должность начальника Боровской поселковой военной администрации занимает Александр Тертышный, а секретаря поселкового совета – Виталий Киян.
- В мае 2024 года россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получил начальник Волчанской городской военной администрации.
