Голова та секретар Борівської громади постраждали унаслідок атаки російського FPV-дрона - фото

У Боровій окупанти вдарили безпілотником поряд з автівкою, в якій перебували посадовці

Борова (Ілюстративне фото: Борівська селищна рада)

У понеділок, 6 жовтня, росіяни вдарили безпілотником біля автівки, в якій перебували секретар та голова Борівської громади. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вранці у селищі Борова Ізюмського району окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо.

У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади. Посадовці зазнали вибухових травм та забоїв.

Постраждалих ушпиталили. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті громади, посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації обіймає Олександр Тертишний, а секретаря селищної ради – Віталій Кіян.

ДОПОВНЕНО О 18:20. Харківська обласна прокуратура уточнила, що удар стався близько 10:00. Крім голови та секретаря громади поранень дістав начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.

За даними прокуратури, стан постраждалих медики оцінюють як задовільний.

Фото: Харківська обласна прокуратура

