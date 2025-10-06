Голова та секретар Борівської громади постраждали унаслідок атаки російського FPV-дрона - фото

Голова та секретар Борівської громади постраждали унаслідок атаки російського FPV-дрона - фотодоповнено
У понеділок, 6 жовтня, росіяни вдарили безпілотником біля автівки, в якій перебували секретар та голова Борівської громади. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вранці у селищі Борова Ізюмського району окупанти вдарили FPV-дроном біля легкового авто, поцілили в заднє колесо.
У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади. Посадовці зазнали вибухових травм та забоїв.
Постраждалих ушпиталили. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Згідно з інформацією на офіційному сайті громади, посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації обіймає Олександр Тертишний, а секретаря селищної ради – Віталій Кіян.
ДОПОВНЕНО О 18:20. Харківська обласна прокуратура уточнила, що удар стався близько 10:00. Крім голови та секретаря громади поранень дістав начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.
За даними прокуратури, стан постраждалих медики оцінюють як задовільний.
- У травні 2024 року росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації.
