РФ атаковала магазин в Черниговской области и общежитие в Харькове. Есть погибший – фото

В результате российского обстрела на Черниговщине погиб человек

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

13 октября российские войска атаковали дронами магазин в Черниговской области и общежитие в Харькове. Об этом сообщают Госслужба по чрезвычайным ситуациям Черниговщины и Харьковская прокуратура.

По данным ГСЧС, в городе Семеновка Новгород-Северского района дрон попал в магазин, в результате чего возник пожар. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.

Фото: ГСЧС

В Харькове российские войска атаковали беспилотником общежитие в Киевском районе Харькова. В результате обстрела повреждено остекление окон общежития и два гражданских автомобиля.

В прокуратуре уточнили, что FPV-дрон попал именно в здание. Там также добавили, что в этом здании проживают переселенцы.

Фото: Харьковская прокуратура

