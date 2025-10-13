РФ атаковала магазин в Черниговской области и общежитие в Харькове. Есть погибший – фото
13 октября российские войска атаковали дронами магазин в Черниговской области и общежитие в Харькове. Об этом сообщают Госслужба по чрезвычайным ситуациям Черниговщины и Харьковская прокуратура.
По данным ГСЧС, в городе Семеновка Новгород-Северского района дрон попал в магазин, в результате чего возник пожар. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.
В Харькове российские войска атаковали беспилотником общежитие в Киевском районе Харькова. В результате обстрела повреждено остекление окон общежития и два гражданских автомобиля.
В прокуратуре уточнили, что FPV-дрон попал именно в здание. Там также добавили, что в этом здании проживают переселенцы.
- В ночь на 12 октября Россия атаковала учебное заведение в Чугуеве Харьковской области. В результате обстрела пострадал ребенок.
- 13 октября из-за российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Киевской области ранение получили двое работников компании ДТЭК.
