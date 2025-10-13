Россияне атаковали Харьков КАБами: попали в медучреждение, есть пострадавшие

Четыре человека получили ранения в результате российского авиаудара по Харькову в понедельник

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в понедельник, 13 октября, россияне ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр областного центра Игорь Терехов.

Он заявил, что под ударом оказался Слободской район. Кроме того, в Салтовском районе возник большой пожар.

Впоследствии Терехов уточнил, что известно о попадании по территории медицинского учреждения. По предварительной информации, разрушено одно из хозяйственных сооружений.

По состоянию на 22:22 известно о четырех пострадавших. Повреждены по меньшей мере 12 частных авто.

Впоследствии Терехов заявил, что в результате обстрела частично обесточены три района Харькова.