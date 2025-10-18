Россияне впервые сбросили КАБ на Лозовую: начался пожар, есть пострадавшие – фото

Россияне впервые сбросили КАБ на Лозовую: начался пожар, есть пострадавшие – фотодополнено
Вечером в субботу, 18 октября, россияне нанесли авиационный удар по Лозовой Харьковской области, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Оккупанты ударили по населенному пункту около 17:30. В результате обстрела загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров. Кроме того, повреждены 11 частных домов.
Пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины. Также ранен 39-летний мужчина.
Впоследствии Синегубов уточнил, что 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы. Еще четверо пострадавших получили помощь медиков на месте.
ДОПОЛНЕНО В 21:02. Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате атаки пострадали пять человек.
Это первый случай применения управляемой авиабомбы против города Лозовая. КАБ выпущен с временно оккупированной территории Украины.
- Россияне ежедневно наносят удары по Харьковской области. В ночь на 12 октября Россия атаковала учебное заведение в Чугуеве. В результате обстрела пострадал ребенок.
- 13 октября оккупанты атаковали беспилотником общежитие в Киевском районе Харькова и обстреляли город управляемыми авиабомбами.
