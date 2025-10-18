Россияне впервые сбросили КАБ на Лозовую: начался пожар, есть пострадавшие – фото

Пять женщин и один мужчина получили травмы в результате авиаудара России по Харьковской области

Последствия атаки (Фото: Харьковская ОГА)

Вечером в субботу, 18 октября, россияне нанесли авиационный удар по Лозовой Харьковской области, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по населенному пункту около 17:30. В результате обстрела загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров. Кроме того, повреждены 11 частных домов.

Пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины. Также ранен 39-летний мужчина.

Впоследствии Синегубов уточнил, что 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы. Еще четверо пострадавших получили помощь медиков на месте.

ДОПОЛНЕНО В 21:02. Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате атаки пострадали пять человек.

Это первый случай применения управляемой авиабомбы против города Лозовая. КАБ выпущен с временно оккупированной территории Украины.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА