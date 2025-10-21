У Сумах російський дрон влучив у дорогу: поранено дев’ять людей, є пошкодження
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Увечері у вівторок, 21 жовтня, росіяни завдали дронового удару по Сумах, є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.
За його словами, близько 16:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Італмас" у дорожнє покриття.
Унаслідок удару пошкоджено понад 10 автомобілів, вибито вікна у багатоквартирних будинках. Відомо про девʼять поранених людей.
Кобзар уточнив, що 22 жовтня о 09:00 розпочне роботу мобільний штаб – усі, хто потребує допомоги, зможуть її отримати.
Російський дрон "Італмас" – спрощена версія ударного "шахеда", побудована за схемою "летюче крило". Дальність польоту – до 200 кілометрів. Бойова частина: від 15 до 25 кг вибухівки.
- Цього самого дня росіяни масовано атакували Новгород-Сіверський у Чернігівській області дронами, в місті близько 20 ударів "шахедами". Загинуло чотири людини.
