У Сумах російський дрон влучив у дорогу: поранено дев’ять людей, є пошкодження

Увечері 21 жовтня у Сумах зафіксовано влучання безпілотника типу "Італмас", є травмовані

Наслідки атаки (Фото: Сумська ОВА)

Увечері у вівторок, 21 жовтня, росіяни завдали дронового удару по Сумах, є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, близько 16:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Італмас" у дорожнє покриття.

Унаслідок удару пошкоджено понад 10 автомобілів, вибито вікна у багатоквартирних будинках. Відомо про девʼять поранених людей.

Кобзар уточнив, що 22 жовтня о 09:00 розпочне роботу мобільний штаб – усі, хто потребує допомоги, зможуть її отримати.

Російський дрон "Італмас" – спрощена версія ударного "шахеда", побудована за схемою "летюче крило". Дальність польоту – до 200 кілометрів. Бойова частина: від 15 до 25 кг вибухівки.

Фото: Сумська ОВА

