В Сумах российский дрон попал в дорогу: ранены девять человек, есть повреждения
Вечером во вторник, 21 октября, россияне нанесли дроновый удар по Сумам, есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.
По его словам, около 16:30 зафиксировано попадание вражеского беспилотника типа "Италмас" в дорожное покрытие.
В результате удара повреждены более 10 автомобилей, выбиты окна в многоквартирных домах. Известно о девяти раненых людях.
Кобзарь уточнил, что 22 октября в 09:00 начнет работу мобильный штаб – все, кто нуждается в помощи, смогут ее получить.
Российский дрон "Италмас" – упрощенная версия ударного "шахеда", построенная по схеме "летающее крыло". Дальность полета – до 200 километров. Боевая часть: от 15 до 25 кг взрывчатки.
- В этот же день россияне массированно атаковали Новгород-Северский в Черниговской области дронами, в городе около 20 ударов "шахедами". Погибло четыре человека.
