В Сумах российский дрон попал в дорогу: ранены девять человек, есть повреждения

Вечером 21 октября в Сумах зафиксировано попадание беспилотника типа "Италмас", есть травмированные

Последствия атаки (Фото: Сумская ОГА)

Вечером во вторник, 21 октября, россияне нанесли дроновый удар по Сумам, есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

По его словам, около 16:30 зафиксировано попадание вражеского беспилотника типа "Италмас" в дорожное покрытие.

В результате удара повреждены более 10 автомобилей, выбиты окна в многоквартирных домах. Известно о девяти раненых людях.

Кобзарь уточнил, что 22 октября в 09:00 начнет работу мобильный штаб – все, кто нуждается в помощи, смогут ее получить.

Российский дрон "Италмас" – упрощенная версия ударного "шахеда", построенная по схеме "летающее крыло". Дальность полета – до 200 километров. Боевая часть: от 15 до 25 кг взрывчатки.

