Програму "Контракт 18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони

Українці віком від 18 до 24 років зможуть обрати будь-яку бригаду для підписання контракту

Павло Паліса (Фото: Facebook-акаунт заступника глави ОП)

Ухвалено рішення розширити програму "Контракт 18-24" на всі бойові підрозділи Сил оборони. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, влада продовжує розширювати "Контракт 18-24".

Спочатку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду", – додав Паліса.

Він акцентував, що всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь.

"Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).

Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.

30 червня стало відомо, що учасникам проєкту "Контракт 18-24" надаватимуть відстрочку після служби терміном на 12 місяців.