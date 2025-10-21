Програму "Контракт 18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони
Павло Паліса (Фото: Facebook-акаунт заступника глави ОП)

Ухвалено рішення розширити програму "Контракт 18-24" на всі бойові підрозділи Сил оборони. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, влада продовжує розширювати "Контракт 18-24".

Спочатку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду", – додав Паліса.

Він акцентував, що всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь.

