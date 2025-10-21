Програму "Контракт 18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Ухвалено рішення розширити програму "Контракт 18-24" на всі бойові підрозділи Сил оборони. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Павло Паліса.
За його словами, влада продовжує розширювати "Контракт 18-24".
Спочатку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.
"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду", – додав Паліса.
Він акцентував, що всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь.
- "Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).
- Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- 30 червня стало відомо, що учасникам проєкту "Контракт 18-24" надаватимуть відстрочку після служби терміном на 12 місяців.
Коментарі (0)