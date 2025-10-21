Программу "Контракт 18-24" расширили на все боевые подразделения Сил обороны

Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет смогут выбрать любую бригаду для подписания контракта

Павел Палиса (Фото: Facebook-аккаунт заместителя главы ОП)

Принято решение расширить программу "Контракт 18-24" на все боевые подразделения Сил обороны. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, власти продолжают расширять "Контракт 18-24".

Сначала можно было выбрать только несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.

"Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду", – добавил Палиса.

Он акцентировал, что все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь.

"Контракт 18-24" – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 года могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).

Такой проект появился на фоне отказа украинской власти от снижения возраста мобилизации.

30 июня стало известно, что участникам проекта "Контракт 18-24" будут предоставлять отсрочку после службы сроком на 12 месяцев.