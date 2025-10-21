Росія вгатила КАБами по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 21 жовтня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали вісім людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.
Після опівночі стало відомо, що ворог завдав ударів КАБами по приватному сектору Індустріального району Харкова. Внаслідок влучань пошкоджено 15 приватних будинків.
Постраждали вісім людей, у всіх – гостра реакція на стрес.
Також підтверджено удар по Немишлянському району міста.
- Харків регулярно потерпає від російських ударів КАБами, дронами й ракетами.
- Ввечері 13 жовтня російська авіабомба пошкодила лікарню у Харкові.
