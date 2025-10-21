Росія вгатила КАБами по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 21 жовтня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали вісім людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.

Після опівночі стало відомо, що ворог завдав ударів КАБами по приватному сектору Індустріального району Харкова. Внаслідок влучань пошкоджено 15 приватних будинків.

Постраждали вісім людей, у всіх – гостра реакція на стрес.

Також підтверджено удар по Немишлянському району міста.