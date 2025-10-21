Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков, под ударом – гражданские

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 21 октября Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

После полуночи стало известно, что враг нанес удары КАБами по частному сектору Индустриального района Харькова. В результате попаданий повреждены 15 частных домов.

Пострадали восемь человек, у всех – острая реакция на стресс.

Также подтвержден удар по Немышлянскому району города.