Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие
Оксана Житнюк
В ночь на 21 октября Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
После полуночи стало известно, что враг нанес удары КАБами по частному сектору Индустриального района Харькова. В результате попаданий повреждены 15 частных домов.
Пострадали восемь человек, у всех – острая реакция на стресс.
Также подтвержден удар по Немышлянскому району города.
- Харьков регулярно страдает от российских ударов КАБами, дронами и ракетами.
- Вечером 13 октября российская авиабомба повредила больницу в Харькове.
