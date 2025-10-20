Росія виходить на серійне виробництво авіабомб дальністю 200 км – воєнна розвідка

У вересні-жовтні РФ розробляла і вийшла на бойове дослідне використання КАБів з новими модулями управління

Вадим Скібіцький (Фото: Генштаб)

Росія виходить на серійне виробництво нових авіаційних бомб, здатних атакувати цілі на відстані до 200 км. Про це під час форуму "Енергія, що тримає Україну" повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

Він розповів, що у вересні-жовтні держава-агресорка розробляла і зараз вийшла на бойове дослідне використання авіабомб з новими модулями управління.

Читайте також РФ почала скидати на Україну реактивні авіабомби. Як вони працюють і чого чекати далі

Вони дозволяють завдавати ударів на відстань до 200 км і відзначаються підвищеною завадостійкістю до протиповітряної оборони.

Скібіцький згадав, що Росія вже била такими бомбами по Дніпру й інших населених пунктах. За оцінками воєнної розвідки, Росія вже переходить до серійного виробництва такого типу озброєння.

Ці бомби називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть однакова: бойовий радіус застосування 150-200 км. Останні випробування показали до 193 км.