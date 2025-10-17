Росіяни вперше за час великої війни атакували Миколаїв КАБами

Глава обладміністрації повідомив, що ще встановлюється тип двох авіабомб, якими РФ атакувала околиці Миколаєва

Керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

16 жовтня росіяни вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували Миколаїв керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

За його словами, до Миколаєва долетіли два російські КАБи.

"Але там тип встановлюється, тому не буду детально на цьому зупинятися. Але в принципі це перший раз із початку [повномасштабної] війни, коли околиці міста були атаковані КАБами", – зауважив посадовець.

Раніше, у день удару, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що військові з'ясовують тип цілі, якою РФ вдарила по Миколаєву.

За даними ПС, росіяни здійснили запуск цього озброєння з літака Су-34 з акваторії Чорного моря.

Унаслідок цієї атаки по Миколаєву обійшлося без постраждалих.