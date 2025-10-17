Росія хвилею дронів атакувала Кривий Ріг – під прицілом цивільна інфраструктура

У місті пролунало понад 10 вибухів, ще десяток дронів був зафіксований у небі

Кривий Ріг (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У ніч проти 17 жовтня Росія атакувала хвилею безпілотників цивільну інфраструктуру Кривого Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на місто почалася близько опівночі – пролунало понад 10 вибухів. Ще понад 10 дронів кружляли над містом. Працювала протиповітряна оборона.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог бив по цивільній інфраструктурі. Також були зафіксовані ракети.

ОНОВЛЕНО о 07:50. В місті нарахували понад 10 влучань по об'єктах інфраструктури, виникли пожежі – їх вже ліквідували. Загиблих немає, сили ППО збили 22 дрони, повідомив Вілкул.

Внаслідок атаки без електроенергії залишилися селища Авангагд, Верабове та Мирівське. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить, але на лінію для заміни спрямовано автобус. В місті працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні й соціальні установи.