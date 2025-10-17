Россия волной дронов атаковала Кривой Рог – под прицелом гражданская инфраструктура

Россия волной дронов атаковала Кривой Рог – под прицелом гражданская инфраструктураобновлено
В ночь на 17 октября Россия атаковала волной беспилотников гражданскую инфраструктуру Кривого Рога. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Атака на город началась около полуночи – прозвучало более 10 взрывов. Еще более 10 дронов кружили над городом. Работала противовоздушная оборона.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг бил по гражданской инфраструктуре. Также были зафиксированы ракеты.
ОБНОВЛЕНО в 07:50. В городе насчитали более 10 попаданий по объектам инфраструктуры, возникли пожары – их уже ликвидировали. Погибших нет, силы ПВО сбили 22 дрона, сообщил Вилкул.
В результате атаки без электричества остались поселки Авангагд, Верабово и Мировское. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит, но на линию для замены направлен автобус. В городе работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.
- 16 октября Россия ударила по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами. Всего враг атаковал более чем 300 БпЛА и 37 ракетами.
- В Укрэнерго заявили, что Россия изменила тактику ударов по энергосистеме – пытается уничтожить ее полностью.
