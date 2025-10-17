Россия волной дронов атаковала Кривой Рог – под прицелом гражданская инфраструктура

В городе прогремело более 10 взрывов, еще десяток дронов был зафиксирован в небе

Кривой Рог (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 17 октября Россия атаковала волной беспилотников гражданскую инфраструктуру Кривого Рога. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на город началась около полуночи – прозвучало более 10 взрывов. Еще более 10 дронов кружили над городом. Работала противовоздушная оборона.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг бил по гражданской инфраструктуре. Также были зафиксированы ракеты.

ОБНОВЛЕНО в 07:50. В городе насчитали более 10 попаданий по объектам инфраструктуры, возникли пожары – их уже ликвидировали. Погибших нет, силы ПВО сбили 22 дрона, сообщил Вилкул.

В результате атаки без электричества остались поселки Авангагд, Верабово и Мировское. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит, но на линию для замены направлен автобус. В городе работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.