Росія б'є "шахедами" з касетними боєприпасами: атакувала понад 300 БпЛА і 37 ракетами

РФ влаштувала чергову масовану атаку проти української енергетики і цивільних. Зеленський заявив про застосування "подвійного терору"

Наслідки у Полтавській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 16 жовтня Росія знову била по українській енергетиці і цивільній інфраструктурі, запустивши десятки ракет і сотні дронів, зокрема із "касетами". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росіяни атакували понад 300 дронами та 37 ракетами, значна кількість із яких – балістичні.

"І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", – повідомив Зеленський.

Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині вдарили по Ніжину – пошкодили пошту, одна людина поранена.

У Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі, по частині Державної служби з надзвичайних ситуацій. Є поранені.

"Цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю", – наголосив президент.

ДОПОВНЕНО О 10:50. Повітряні сили уточнили, що загалом ввечері і вночі росіяни запустили 37 ракет (28 із них – балістичні) та 320 БпЛА (близько 200 із них – "шахеди").



Зокрема, було два "Кинджали", 26 "Іскандер-М"/KN-23, дві крилаті ракети "Іскандер-К", сім керованих авіаракет Х-59.

Збити або подавити вдалося 283 дрони і п'ять Х-59.

Ще 18 ракет локаційно втрачено. Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих - на двох.

Основним напрямком удару були Полтавська і Харківська області.