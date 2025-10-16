Росія масовано била ракетами і дронами по Україні: гриміли вибухи

Росія масовано била ракетами і дронами по Україні: гриміли вибухидоповнено
У ніч проти 16 жовтня і зранку Росія масовано атакує Україну ударними дронами й ракетами. У низці областей звучать вибухи.
Повітряні сили повідомляли вночі й під ранок про чисельні групи російських дронів курсом на Полтавську область, західну частину України, Харківщину, Донеччину та інші регіони.
О 05:19 було зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".
Згодом військові повідомили про пуски ракет у бік Павлограда, Полтави, Кременчука, Дніпра.
О 05:58 оголосили відбій загрози по МіГ-31К, а о 06:19 – знову про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
Паралельно з цим продовжувались пуски ракет, моніторингові канали також писали про балістику.
З 06:43 – відбій загрози по МіГ-31К.
Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Харківській області, Кропивницькому, Полтаві й Чернігові.
ДОПОВНЕНО О 07:51. Ворог атакував одне з підприємств Чернігова. Інформація про потерпілих відсутня, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
- Увечері 15 жовтня російські війська атакували дронами Ніжин у Чернігівській області. Били по критичній і цивільній інфраструктурі, є влучання по житлових будинках.
