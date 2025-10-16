Россия массированно била ракетами и дронами по Украине: гремели взрывы

Россия массированно била ракетами и дронами по Украине: гремели взрывыдополнено
В ночь на 16 октября и утром Россия массированно атакует Украину ударными дронами и ракетами. В ряде областей звучат взрывы.
Воздушные силы сообщали ночью и под утро о многочисленных группах российских дронов курсом на Полтавскую область, западную часть Украины, Харьковскую область, Донецкую область и другие регионы.
В 05:19 был зафиксирован взлет МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".
Впоследствии военные сообщили о пусках ракет в сторону Павлограда, Полтавы, Кременчуга, Днепра.
В 05:58 объявили отбой угрозы по МиГ-31К, а в 06:19 – снова о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Параллельно с этим продолжались пуски ракет, мониторинговые каналы также писали о баллистике.
С 06:43 – отбой угрозы по МиГ-31К.
Корреспонденты Суспільного сообщали о взрывах в Харьковской области, Кропивницком, Полтаве и Чернигове.
ДОПОЛНЕНО В 07:51. Враг атаковал одно из предприятий Чернигова. Информация о потерпевших отсутствует, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
- Вечером 15 октября российские войска атаковали дронами Нежин в Черниговской области. Били по критической и гражданской инфраструктуре, есть попадания по жилым домам.
