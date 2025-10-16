ЗСУ з’ясовують тип цілі, якою Росія атакувала Миколаїв 16 жовтня. До цього писали про КАБ

Миколаїв (Фото: Depositphotos)

Військові з’ясовують тип повітряної цілі, якою росіяни опівдні у четвер вдарили по Миколаєву. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік Миколаєва.

У ПС додали, що місце падіння боєприпасу встановлено, попередньо без постраждалих.

"На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження", – йдеться у повідомленні.

Водночас ПС о 12:04 попереджали про керовану авіаційну бомбу в напрямку Миколаєва. Про КАБ на місто писали й моніторингові Telegram-канали, вони зазначали, що це перший удар по місту таким типом озброєння.

Уночі 16 жовтня російські війська завдали ракетно-повітряного удару по газовидобувній інфраструктурі в Полтавській області.

Дрони й ракети летіли у бік Павлограда, Полтави, Кременчука, Дніпра й інших міст.

Росіяни атакували понад 300 дронами та 37 ракетами, значна кількість яких – балістичні.