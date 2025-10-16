ВСУ выясняют тип цели, которой Россия атаковала Николаев 16 октября. Ранее писали о КАБе
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Военные выясняют тип воздушной цели, которой россияне в полдень в четверг ударили по Николаеву. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону Николаева.
Читайте также
В ВС добавили, что место падения боеприпаса установлено, предварительно без пострадавших.
"На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения", – говорится в сообщении.
В то же время ВС в 12:04 предупреждали об управляемой авиационной бомбе в направлении Николаева. О КАБе на город писали и мониторинговые Telegram-каналы, они отмечали, что это первый удар по городу таким типом вооружения.
- Ночью 16 октября российские войска нанесли ракетно-воздушный удар по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области.
- Дроны и ракеты летели в сторону Павлограда, Полтавы, Кременчуга, Днепра и других городов.
- Россияне атаковали более 300 дронами и 37 ракетами, значительное количество которых – баллистические.
Комментарии (0)