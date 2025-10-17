Россияне впервые за время большой войны атаковали Николаев КАБами
16 октября россияне впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Николаев управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.
По его словам, до Николаева долетели два российских КАБа.
"Но там тип устанавливается, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. Но в принципе это первый раз с начала [полномасштабной] войны, когда окрестности города были атакованы КАБами", – отметил чиновник.
Ранее, в день удара, Воздушные силы ВСУ сообщали, что военные выясняют тип цели, которой РФ ударила по Николаеву.
По данным ВС, россияне осуществили запуск этого вооружения с самолета Су-34 из акватории Черного моря.
В результате этой атаки по Николаеву обошлось без пострадавших.
- В ночь на 17 октября Россия атаковала волной беспилотников гражданскую инфраструктуру Кривого Рога.
