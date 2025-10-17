Россияне впервые за время большой войны атаковали Николаев КАБами

Глава обладминистрации сообщил, что еще устанавливается тип двух авиабомб, которыми РФ атаковала окрестности Николаева

Управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

16 октября россияне впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Николаев управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

По его словам, до Николаева долетели два российских КАБа.

"Но там тип устанавливается, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. Но в принципе это первый раз с начала [полномасштабной] войны, когда окрестности города были атакованы КАБами", – отметил чиновник.

Ранее, в день удара, Воздушные силы ВСУ сообщали, что военные выясняют тип цели, которой РФ ударила по Николаеву.

По данным ВС, россияне осуществили запуск этого вооружения с самолета Су-34 из акватории Черного моря.

В результате этой атаки по Николаеву обошлось без пострадавших.