У розвідці назвали, де Росія виробляє ракету-гібрид "Гром-1" і які її характеристики
Головні підприємства, які виробляють російську керовану авіаційну ракету "Гром-1", якою ворог нещодавно намагався атакувати Дніпро, розташовані в Московській та Нижегородській областях. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на інформаційний запит.
У розвідці зазначили, що ворог виробляє цю ракету на низці підприємств по всій країні, але основні серед них це акціонерне товариство "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" у місті Корольов Московської області та акціонерне товариство "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" у місті Дзержинськ Нижегородської області.
У період з 2023-го до 2025 року Росія виробила близько 300 КАР "Гром-1".
Вага цієї ракети – 594 кг, довжина – 4,2 метра, а маса бойової частини – 315 кг. Максимальна дальність ураження на відстані 120 км, а висота випуску – 500-12 000 метрів. Середня швидкість польоту становить 300 м/с, а максимальне відхилення від цілі – до 10 метрів.
- Росія з 2024 року застосовує "Гром-Е1" у війні проти України. У жовтні того року повідомлялося, що ворог міг вдарити гібридом ракети та бомби "Грім-Е1" по Харкову. Тоді обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено будинки та авто.
- У листопаді окупанти знову атакували Харків, імовірно, гібридом "Гром-Е1", внаслідок чого постраждала людина.
- Вперше по Дніпру цією ракетою ворог намагався вдарити 28 червня 2025 року – це підтвердив голова ОВА. У Повітряних силах повідомили, що ракета пролетіла понад 100 км та була збита протиповітряною обороною за межами міста.
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