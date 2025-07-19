У розвідці назвали, де Росія виробляє ракету-гібрид "Гром-1" і які її характеристики

З 2023 року ворог виробив близько 300 КАР "Гром-1"

КАР "Гром-Е1" (Фото: ресурси окупантів)

Головні підприємства, які виробляють російську керовану авіаційну ракету "Гром-1", якою ворог нещодавно намагався атакувати Дніпро, розташовані в Московській та Нижегородській областях. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на інформаційний запит.

У розвідці зазначили, що ворог виробляє цю ракету на низці підприємств по всій країні, але основні серед них це акціонерне товариство "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" у місті Корольов Московської області та акціонерне товариство "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" у місті Дзержинськ Нижегородської області.

У період з 2023-го до 2025 року Росія виробила близько 300 КАР "Гром-1".

Вага цієї ракети – 594 кг, довжина – 4,2 метра, а маса бойової частини – 315 кг. Максимальна дальність ураження на відстані 120 км, а висота випуску – 500-12 000 метрів. Середня швидкість польоту становить 300 м/с, а максимальне відхилення від цілі – до 10 метрів.