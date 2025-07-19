В разведке назвали, где Россия производит ракету-гибрид "Гром-1": ее характеристики
Главные предприятия, которые производят российскую управляемую авиационную ракету "Гром-1", которой враг недавно пытался атаковать Днепр, расположены в Московской и Нижегородской областях. Об этом LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки в ответ на информационный запрос.
В разведке отметили, что враг производит эту ракету на ряде предприятий по всей стране, но основные среди них это акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в городе Королев Московской области и акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" в городе Дзержинск Нижегородской области.
В период с 2023-го по 2025 год Россия произвела около 300 КАР "Гром-1".
Вес этой ракеты – 594 кг, длина – 4,2 метра, а масса боевой части – 315 кг. Максимальная дальность поражения на расстоянии 120 км, а высота выпуска – 500-12 000 метров. Средняя скорость полета составляет 300 м/с, а максимальное отклонение от цели – до 10 метров.
- Россия с 2024 года применяет "Гром-Е1" в войне против Украины. В октябре того года сообщалось, что враг мог ударить гибридом ракеты и бомбы "Гром-Е1" по Харькову. Тогда обошлось без пострадавших, но были повреждены дома и авто.
- В ноябре оккупанты снова атаковали Харьков, вероятно, гибридом "Гром-Е1", в результате чего пострадал человек.
- Впервые по Днепру этой ракетой враг пытался ударить 28 июня 2025 года – это подтвердил глава ОВА. В Воздушных силах сообщили, что ракета пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города.
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