Россия впервые запустила по Днепру ракету-бомбу "Гром-Е1". Ее сбила ПВО

Взрыв, который был слышен в Днепре, был звуком сбития новой российской воздушной цели

Гром-Е1 (Фото: mil.in.ua)

В Днепре около 11:30 прогремели взрывы. В Воздушных силах Украины не подтвердили и не опровергли информацию о нанесении удара управляемой авиабомбой.

Удар был нанесен с территории Запорожской области. Воздушная цель была выпущена из самолета тактической авиации, пролетела более 100 км и была сбита силами противовоздушной обороны за пределами города Днепр.

"Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения", – отметили в Военно-воздушных силах.

Однако глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что это действительно была новейшая бомба-ракета "Гром-Е1", а взрыв – это звук ее сбития.

"Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", – написал он.

Это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты, разработанный на базе ракеты Х-38. Дальность поражения "Гром-Е1" составляет до 120 км.

КАБ "Гром-Е1" (Фото: ресурсы оккупантов)