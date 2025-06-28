Россия впервые запустила по Днепру ракету-бомбу "Гром-Е1". Ее сбила ПВО
В Днепре около 11:30 прогремели взрывы. В Воздушных силах Украины не подтвердили и не опровергли информацию о нанесении удара управляемой авиабомбой.
Удар был нанесен с территории Запорожской области. Воздушная цель была выпущена из самолета тактической авиации, пролетела более 100 км и была сбита силами противовоздушной обороны за пределами города Днепр.
"Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения", – отметили в Военно-воздушных силах.
Однако глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что это действительно была новейшая бомба-ракета "Гром-Е1", а взрыв – это звук ее сбития.
"Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", – написал он.
Это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты, разработанный на базе ракеты Х-38. Дальность поражения "Гром-Е1" составляет до 120 км.
- 24 июня Россия нанесла удар по Днепру и Самаре. 27 июня число жертв увеличилось до 21 человека в Днепре и до двух в Самаре.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по городу Самара в Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек и 23 получили ранения. 28 и 29 июня объявлены днями траура по погибшим в результате российской атаки.