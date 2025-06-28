Росія вперше запустила по Дніпру ракету-бомбу "Гром-Е1". ЇЇ збила ППО

Вибух, який чули у Дніпрі, – це був звук збиття нової російської повітряної мети

"Гром-Е1" (Фото: mil.in.ua)

У Дніпрі близько 11:30 пролунали вибухи. В Повітряних силах України не підтвердили і не спростували інформацію про атаку керованою авіабомбою.

Удару було завдано з території Запорізької області. Повітряна ціль була випущена з літака тактичної авіації, пролетіла понад 100 км та була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.

"Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння", – зазначили в Повітряних силах.

Проте голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив, що це справді була новітня бомба-ракета "Гром-Е1", а вибух – звук її збиття.

"Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1", – написав він.

Це гібрид керованої авіабомби та ракети, розроблений на базі ракети Х-38. Дальність ураження "Гром-Е1" – до 120 км.

КАБ "Гром-Е1" (Фото: ресурси окупантів)