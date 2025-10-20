Россия выходит на серийное производство авиабомб дальностью 200 км – военная разведка

В сентябре-октябре РФ разрабатывала и вышла на боевое опытное использование КАБов с новыми модулями управления

Вадим Скибицкий (Фото: Генштаб)

Россия выходит на серийное производство новых авиационных бомб, способных атаковать цели на расстоянии до 200 км. Об этом во время форума "Энергия, держащая Украину" сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Укринформ.

Он рассказал, что в сентябре-октябре государство-агрессор разрабатывало и сейчас вышло на боевое опытное использование авиабомб с новыми модулями управления.

Они позволяют наносить удары на расстояние до 200 км и отличаются повышенной помехоустойчивостью к противовоздушной обороне.

Скибицкий напомнил, что Россия уже била такими бомбами по Днепру и другим населенным пунктам. По оценкам военной разведки, Россия уже переходит к серийному производству такого типа вооружения.

Эти бомбы называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть одинакова: боевой радиус применения 150-200 км. Последние испытания показали до 193 км.