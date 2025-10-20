Для прольоту Путіна до Будапешта свій повітряний простір готова надати Болгарія

Глава МЗС Болгарії повідомив, що поки Москва не зверталася з приводу прольоту літака з диктатором

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня (Фото: EPA)

Болгарія дозволить літаку з Володимиром Путіним пролетіти через свій повітряний простір, щоб полегшити проведення запланованої зустрічі російського диктатора та президента США Дональда Трампа в столиці Угорщини Будапешті. Про це заявив глава болгарської дипломатії Георг Георгієв на полях зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі, передає медіа Euractiv.

"Коли докладаються зусилля для досягнення миру і якщо умовою для цього є проведення такої зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була [організована] за посередництва [всіма] можливими шляхами", – розповів чиновник.

Георгієв додав: "Як можна провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї прибути?"

Міністр також підтвердив, що наразі Москва не подавала запиту на проліт літака Путіна над територією Болгарії.

Держава не має спільного кордону з Угорщиною, але обидві країни межують з Сербією, яка має "міцні історичні зв'язки з Москвою", а маршрут через Болгарію значно скоротив би час польоту російського диктатора, зазначає медіа.

Єдиний інший шлях, який не передбачає прольоту над повітряним простором Євросоюзу або України, передбачає проліт над Середземним морем, а потім над Чорногорією або Албанією, перш ніж дістатися Будапешта через Сербію.

Наразі Болгарія та Угорщина є членами Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за причетність до депортації українських дітей під час війни.

Однак у квітні 2025 року Угорщина оголосила про свій вихід з МКС, який набуде юридичної сили з червня наступного року.