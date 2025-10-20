Для прольоту Путіна до Будапешта свій повітряний простір готова надати Болгарія
Болгарія дозволить літаку з Володимиром Путіним пролетіти через свій повітряний простір, щоб полегшити проведення запланованої зустрічі російського диктатора та президента США Дональда Трампа в столиці Угорщини Будапешті. Про це заявив глава болгарської дипломатії Георг Георгієв на полях зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі, передає медіа Euractiv.
"Коли докладаються зусилля для досягнення миру і якщо умовою для цього є проведення такої зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була [організована] за посередництва [всіма] можливими шляхами", – розповів чиновник.
Георгієв додав: "Як можна провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї прибути?"
Міністр також підтвердив, що наразі Москва не подавала запиту на проліт літака Путіна над територією Болгарії.
Держава не має спільного кордону з Угорщиною, але обидві країни межують з Сербією, яка має "міцні історичні зв'язки з Москвою", а маршрут через Болгарію значно скоротив би час польоту російського диктатора, зазначає медіа.
Єдиний інший шлях, який не передбачає прольоту над повітряним простором Євросоюзу або України, передбачає проліт над Середземним морем, а потім над Чорногорією або Албанією, перш ніж дістатися Будапешта через Сербію.
Наразі Болгарія та Угорщина є членами Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за причетність до депортації українських дітей під час війни.
Однак у квітні 2025 року Угорщина оголосила про свій вихід з МКС, який набуде юридичної сили з червня наступного року.
- Раніше речниця Єврокомісії підтвердила, що Путін зможе відвідати переговори з Трампом: хоча активи диктатора та глави його дипломатії Лаврова були заморожені, але їм не забороняли здійснювати поїздки до ЄС. Також чиновниця заявила, що кожна країна блоку може ухвалити рішення про відступ від санкцій, які забороняють проліт російських цивільних літаків над ними.
- Тим часом неназваний європейський дипломат заявив медіа RMF24, що у Польщі вважають малоймовірним, що російський диктатор вирішить летіти на зустріч з президентом США над їхньою територією.
Коментарі (0)